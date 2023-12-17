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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал об идее США привлечь палестинских силовиков к работе в Газе

Axios: США предложили Палестине привлечь ее силы безопасности к работе в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
До захвата власти в секторе Газа ХАМАС там работали 18 тыс. сотрудников сил безопасности Палестины. США предложили попробовать вернуть их на службу, чтобы после конфликта и ухода ХАМАС сформировать силы безопасности в эксклаве
Фото: Ashraf Amra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Ashraf Amra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

США обсуждали с Палестиной возможность вернуть к работе бывших агентов палестинской службы безопасности, которые живут в секторе Газа, для подготовки местных сотрудников для работы в эксклаве после конфликта ХАМАС и Израиля, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 15 декабря обсудил в Рамалле с палестинским президентом Махмудом Аббасом то, как Палестинская национальная администрация (ПНА, под ее контролем находится Западный берег реки Иордан) может быть задействована в управлении сектором Газа после войны. По словам источников Axios, среди прочего говорилось о том, какую роль смогут играть силы безопасности Палестины после ухода ХАМАС из сектора Газа.

Силы безопасности, которые действуют на Западном берегу, обучают США, они эффективны, рассказали источники портала. В связи с этим обсуждалось, можно ли вернуть в строй тех сотрудников, которые были на службе до прихода к власти в секторе Газа ХАМАС в 2007 году и которые живут сейчас там, чтобы они стали «ядром будущих сил» безопасности после конфликта, рассказал один из собеседников Axios. Там до 2007 года работали 18 тыс. человек из числа палестинских сил безопасности. ПНА связалась с некоторыми из таких экс-сотрудников, чтобы узнать, готовы ли они вернуться к работе, отмечает портал.

Еще один аспект, который затронули в ходе переговоров США, — «новая кровь» в числе руководства ПНА. Аббаса призвали привлекать к работе людей помоложе, имеющих авторитет как на Западном берегу, так и в секторе Газа, а также за рубежом.

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В начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «эффективную и обновленную» ПНА подходящей для управления сектором Газа в будущем. Израиль не поддерживает такую позицию союзника.

17 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал «не питать иллюзий» относительно властей на Западном берегу и партии ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). The Times of Israel отмечала, что этот призыв относился именно к США.

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«Я не допущу, чтобы ХАМАСтан поменялся местами с ФАТХстаном», — подчеркнул премьер. По его мнению, ФАТХ расходится с ХАМАС не в желании уничтожить Израиль, а в том, как это осуществить.

Аббас говорил, что ПНА готова взять на себя управление в секторе Газа «в рамках всеобъемлющего политического решения».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС сектор Газа Палестина ФАТХ США
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