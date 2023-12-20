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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пообещал оценивать поддержку Германии по реальным шагам

Зеленский: Украина будет оценивать поддержку от Германии по реальным шагам
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Военная операция на Украине

Украина будет оценивать помощь, которую оказывает стране Германия, по реальным шагам, а не по обещаниям поддержки на словах, заявил президент страны Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции, которая шла на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Так он ответил на вопрос журналиста журнала Der Spiegel. Тот спросил, верит ли Зеленский обещаниям немецких властей оказывать помощь Киеву «до конца».

«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только [немецкое] общество и его за то, что вы это сделали. Что такое «до конца» просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — сказал украинский президент (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Инна Вареница / Reuters

Германия поставляет Украине оружие, в том числе боеприпасы, с начала российской военной операции в феврале 2022 года. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля того же года. По подсчетам Кильского института мировой экономики, к концу октября страна передала Украине помощь на сумму более €22 млрд, заняв второе место в мире по этому показателю после США.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Киеву. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

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Владимир Зеленский военная помощь Германия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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