Зеленский пообещал оценивать поддержку Германии по реальным шагам

Украина будет оценивать помощь, которую оказывает стране Германия, по реальным шагам, а не по обещаниям поддержки на словах, заявил президент страны Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции, которая шла на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Так он ответил на вопрос журналиста журнала Der Spiegel. Тот спросил, верит ли Зеленский обещаниям немецких властей оказывать помощь Киеву «до конца».

«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только [немецкое] общество и его за то, что вы это сделали. Что такое «до конца» просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — сказал украинский президент (цитата по «РИА Новости»).

Германия поставляет Украине оружие, в том числе боеприпасы, с начала российской военной операции в феврале 2022 года. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля того же года. По подсчетам Кильского института мировой экономики, к концу октября страна передала Украине помощь на сумму более €22 млрд, заняв второе место в мире по этому показателю после США.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Киеву. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».