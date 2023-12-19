В Днепропетровской области прогремели взрывы

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Жители Днепропетровского района Днепропетровской области слышали взрывы, сообщили украинские издания «Страна» и «Зеркало недели». Украинские средства ПВО сбили ракету, написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Ранее в Днепропетровской, а также Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

15 декабря взрывы прогремели в городе Никополе и Синельниковском районе Днепропетровской области, писал Лысак. Тогда, по его словам, произошел пожар в складском помещении, пострадали два человека.

Вечером следующего дня в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Никопольском районе.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.