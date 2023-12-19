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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Жители Днепропетровского района Днепропетровской области слышали взрывы, сообщили украинские издания «Страна» и «Зеркало недели». Украинские средства ПВО сбили ракету, написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Ранее в Днепропетровской, а также Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

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Фото:John Moore / Getty Images

15 декабря взрывы прогремели в городе Никополе и Синельниковском районе Днепропетровской области, писал Лысак. Тогда, по его словам, произошел пожар в складском помещении, пострадали два человека.

Вечером следующего дня в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в Никопольском районе.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Днепропетровская область Военная операция на Украине
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