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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области загорелся склад после взрывов

В Днепропетровской области Украины произошел пожар после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Днепропетровской области Украины произошел пожар на складе после взрывов, которые прогремели накануне вечером, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале.

По его словам, возгорание произошло в складском здании в Синельниковском районе вечером 15 декабря, спасатели успешно его ликвидировали.

15 декабря минимум два раза в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу — около 20:30 и 22:30 мск. Тем же вечером глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о взрывах в городе Никополь. Он уточнил, что пострадали два человека — 83-летняя женщина и 16-летняя девочка.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 16 декабря взрывы также были слышны в Киеве — в Дарницком и Подольском районах, там работали силы ПВО. В Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Днепропетровская область Украина Пожар взрывы
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