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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лысак
Сергей Лысак (Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram)

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры, сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он в телеграм-канале.

По данным карты воздушных тревог Украины, вечером 17 декабря тревога началась в 18:57 (19:57 мск), ранее ее объявляли с 15:51 до 16:19 (16:51 до 17:19 мск). На момент подготовки материала тревога объявлена в Харьковской и Запорожской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Днепропетровская область Украина инфраструктура
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