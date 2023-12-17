В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Сергей Лысак (Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram)

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры, сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он в телеграм-канале.

По данным карты воздушных тревог Украины, вечером 17 декабря тревога началась в 18:57 (19:57 мск), ранее ее объявляли с 15:51 до 16:19 (16:51 до 17:19 мск). На момент подготовки материала тревога объявлена в Харьковской и Запорожской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.