По словам Путина, после «госпереворота» на Украине в 2014 году России пришлось поддержать Крым, а затем возникла проблема Донбасса, где Киев и Запад развязали «фактически войну», и Москву вынудили постепенно «втянуться» в конфликт

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Запад в некоторой степени «переиграл» Россию в ходе ситуации на Украине после 2014 года, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По словам главы государства, когда на Украине «националистические силы» совершили «госпереворот», России не оставалось ничего, кроме как «поддержать Крым», иначе бы там случилась «резня». В ситуации с Донбассом, отметил Путин, Москва была готова «постепенно восстановить территориальную целостность Украины», включая этот регион, на определенных условиях, для этого были заключены минские соглашения, но Украина и Запад развязали там «фактически войну» в 2014-м, и Россия вынуждена была постепенно «втянуться», чтобы там людей «не истребили».

«Запад, особенно там за океаном, они с удовольствием наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли. Вот это использование агрессивной позиции вынуждало нас на какие-то ответные действия», — сказал Путин.

Затем Киев и западные страны отказались от выполнения минских договоренностей для создания современной украинской армии, заявил Путин. Это была «вторая часть мерлезонского балета», цель которой — «втащить Украину в НАТО», утверждает глава государства. При этом для России это неприемлемо ни сегодня, ни завтра, ни через 10–15 лет, сказал он.

Путин напомнил, что в 1991-м в альянсе обещали, что ни на дюйм не расширятся на восток. «Хрена с два, ни дюйма, вот они уже, у нашего забора здесь торчат», — подытожил он.

С 2019 года в украинской Конституции появилось положение о том, что ее стремление в НАТО, а также в ЕС, является стратегической целью страны. Этот пункт был внесен по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко, избранного на выборах 2014 года.

30 сентября прошлого года, в день, когда Путин подписал договоры о присоединении к России четырех прежде украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.



В июле этого года, на саммите НАТО, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг объявил, что страны — члены альянса договорились упростить вступление Украины путем отказа от необходимости выполнения ею плана действий по членству. Также было решено оказывать ей поддержку для достижения «полной совместимости украинских и НАТОвских войск».