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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу раскрыл число подписавших контракты с армией

Шойгу: ежедневно более 1,5 тыс. человек подают заявления о приеме на службу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

Около 490 тыс. человек в этом году поступили на службу по контракту или стали добровольцами, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Ежедневно более 1,5 тыс. человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства во вторник. При этом, по его словам, «более 4 тыс. российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи», а количество иностранных добровольцев увеличилось в семь раз.

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По словам главы Минобороны, планы по комплектованию армии и флота в 2023-м выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих.

В середине декабря, отвечая на вопрос о необходимости новой мобилизации сейчас, президент России Владимир Путин говорил, что «уже набраны 486 тыс. военнослужащих, хотя план был 412 тыс». В середине сентября число подписавших контракт составляло 300 тыс.

В декабре 2023 года президент России Путин подписал указ о наращивании численности вооруженных сил до 1 320 000 человек.

Теги
Россия Украина Сергей Шойгу Минобороны
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