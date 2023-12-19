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Война санкций ,  
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Росфинмониторинг отметил отсутствие у FATF вопросов к списку экстремистов

Росфинмониторинг прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Сюжет
Война санкций
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг исключил влияние введенных против него санкций ЕС на работу ведомства. Там сообщили, что основаниями для ограничений стало формирование перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Этот функционал в 2019 году оценивала FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), и по результатам проверки претензий не было. Об этом РБК рассказали в финразведке.

«Что касается оснований, по которым Росфинмониторинг внесен в санкционный список (исходя из публичной информации), то они связаны с выполнением ведомством функции по формированию перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Данный функционал оценивался FATF в 2019 году, никаких вопросов не было. С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся», — заявили в Росфинмониторинге.

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В финразведке также указали, что несколько «недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратили взаимообмен с Росфинмониторингом до введения упомянутых санкций». В ведомстве указали, что они развивают «сотрудничество с финансовыми разведками государств, заинтересованных в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы».

Ранее Евросоюз ввел 12-й пакет санкций против России. Он включал в себя в том числе заморозку активов руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и самой службы.

Теги
Россия Европейский Союз Росфинмониторинг Юрий Чиханчин санкции
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