Киевская прокуратура начала расследование по факту подтопления в метро

Прокуратура Киева начала проверку из-за подтопления в метро

Фото: vitaliy_klitschko / Telegram

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование из-за подтопления тоннелей столичного метро, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении прокуратуры.

8 декабря в Киевском метрополитене из-за разгерметизации тоннеля залило участок между станциями «Теремки» и «Демиевская». Из соображений безопасности столичные власти закрыли шесть станций на юге синей ветки.

По данным «Страна.UA», среди возможных причин затопления рассматривается нарушение техники безопасности при строительстве тоннеля.