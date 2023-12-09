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Общество ,  
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Прокуратура Киева начала проверку из-за подтопления в метро

Киевская прокуратура начала расследование по факту подтопления в метро
Фото: vitaliy_klitschko / Telegram
Фото: vitaliy_klitschko / Telegram

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование из-за подтопления тоннелей столичного метро, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении прокуратуры.

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8 декабря в Киевском метрополитене из-за разгерметизации тоннеля залило участок между станциями «Теремки» и «Демиевская». Из соображений безопасности столичные власти закрыли шесть станций на юге синей ветки.

По данным «Страна.UA», среди возможных причин затопления рассматривается нарушение техники безопасности при строительстве тоннеля.

Теги
Киев затопление Киевский метрополитен прокуратура Украина

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Подробнее

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