Прокуратура Киева начала проверку из-за подтопления в метро
Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование из-за подтопления тоннелей столичного метро, сообщило ведомство в телеграм-канале.
«В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении прокуратуры.
8 декабря в Киевском метрополитене из-за разгерметизации тоннеля залило участок между станциями «Теремки» и «Демиевская». Из соображений безопасности столичные власти закрыли шесть станций на юге синей ветки.
По данным «Страна.UA», среди возможных причин затопления рассматривается нарушение техники безопасности при строительстве тоннеля.