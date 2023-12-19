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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили украинский беспилотник самолетного типа

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Система ПВО зафиксировала и уничтожила дрон в 9:20 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о сбитом беспилотнике, не уточнив, над каким районом произошел инцидент. Пострадавших и разрушений нет, сотрудники оперативных служб выехали на место.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

18 декабря Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Сопычи Погарского района. Одно домовладение, хозпостройка и автомобиль получили повреждения, пострадавших не было.

Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам с начала военной операции на Украине.

9 декабря под обстрел попало село Лемешовка. Тогда повреждения получили четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля и производственное помещение сельхозпредприятия.

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Теги
Брянская область Минобороны беспилотники Александр Богомаз Украина
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