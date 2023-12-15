МВД утвердило порядок уничтожения беспилотников

МВД утвердило порядок пресечения функционирования всех видов беспилотников. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе речь идет о беспилотных воздушных, подводных и надводных судах и аппаратах, беспилотных транспортных средствах и иных автоматизированных беспилотных комплексах.

Согласно приказу, дроны можно сбить «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».

Решение об уничтожении беспилотника принимает «уполномоченное должностное лицо». К таким лицам относятся министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов, их заместители и др.

С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам вражеских БПЛА: по подсчетам РБК, к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области. Кроме того, дроны регулярно атакуют Крым, Московскую, Рязанскую, Калужскую и Воронежскую области.