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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об обстреле брянского села Сопычи

Богомаз: ВСУ обстреляли село Сопычи в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сопычи Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Частичные повреждения получили одно домовладение, хозпостройка и автомобиль, никто не пострадал, написал он. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Богомаз сообщил о повреждениях у четырех домов после обстрела ВСУ села
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Фото:Google Maps

Брянская область подвергается обстрелам с начала военной операции.

Так, 6 декабря ВСУ обстреляли поселок Суземка — в результате удара была повреждена кровля производственного помещения, также частично разрушились хозяйственные постройки.

Позднее, 9 декабря, попало под обстрел село Лемешовка. Тогда повреждения получили четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля и производственное помещение сельхозпредприятия.

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Александр Богомаз Брянская область обстрел село разрушения ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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