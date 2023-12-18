Богомаз сообщил об обстреле брянского села Сопычи

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сопычи Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Частичные повреждения получили одно домовладение, хозпостройка и автомобиль, никто не пострадал, написал он. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Брянская область подвергается обстрелам с начала военной операции.

Так, 6 декабря ВСУ обстреляли поселок Суземка — в результате удара была повреждена кровля производственного помещения, также частично разрушились хозяйственные постройки.

Позднее, 9 декабря, попало под обстрел село Лемешовка. Тогда повреждения получили четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля и производственное помещение сельхозпредприятия.