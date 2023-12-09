Богомаз сообщил о повреждениях у четырех домов после обстрела ВСУ села

Фото: Google Maps

Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия», — уточнил глава региона. По словам Богомаза, пострадавших после обстрела нет.

Брянская область с начала военной операции неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины.

30 ноября силы противовоздушной обороны сбили в регионе украинский беспилотник. Губернатор уточнил, что дрон уничтожили над Комаричским районом, пострадавших и разрушений не было.

6 декабря Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка. Он отметил, что в результате удара была повреждена кровля производственного помещения, также частично разрушились хозяйственные постройки.