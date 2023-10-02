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Политика ,  
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Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Южных Курил

NHK: Япония не договорилась с Россией о ловле терпуга в районе Кунашира
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Япония не смогла договориться с Россией о промысле одноперого терпуга у южных Курильских островов, поэтому местные рыбаки все еще не начали ловлю. Об этом сообщил телеканал NHK.

Вылов терпуга в этом районе традиционно начинается в середине сентября. Однако в этом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может согласовать консультации по рыбному промыслу японцев из-за антироссийских мер Токио.

По данным Ассоциации рыболовецких кооперативов, восемь японских рыболовецких судов ведут промысел исключительно в японских территориальных водах.

Помимо этого под вопросом остается возможность промысла осьминогов в этом регионе, который ежегодно начинается в середине октября, отмечает NHK.

Терпуг – это стайная морская рыба, хищник. Считается ценной промысловой рыбой. Вырастает до метра в длину и достигает веса в 18 кг. Рыба обитает исключительно в северной части Тихого океана.

Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября, а спустя месяц стартует добыча осьминога в районе Южных Курил.

Материал дополняется.

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