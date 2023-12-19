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Война санкций ,  
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Россию снова не позвали на форум в Давосе

Посол в Швейцарии: Россия не будет участвовать в ВЭФ в Давосе в 2024 году
Сюжет
Война санкций
Фото: Xu Jinquan / Zuma / Global Look Press
Фото: Xu Jinquan / Zuma / Global Look Press

Россия не будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в 2024 году, сообщил ТАСС российской посол в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Россия не будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку организаторы приглашений россиянам как в прошлом, так и в этом году не направляли», — сказал Гармонин.

По его мнению, от такого решения «теряет лишь сам форум», а Россия продолжит решать свои задачи в других форматах и на других площадках.

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Всемирный экономический форум будет проходить в швейцарском Давосе в 2024 году с 15 по 19 января. Российская делегация в 2022 году не участвовала в форуме впервые с 1992 года. В марте того же года в ВЭФ заявили, что из-за военной операции на Украине «заморозили» отношения с попавшими под санкции физическими лицами и организациями из России. В 2023 году на форуме не присутствовали не только представители из России, но и из Китая.

Теги
Всемирный экономический форум ВЭФ Давос Россия
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