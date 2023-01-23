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Илон Маск описал форум в Давосе одним эмодзи

Илон Маск подвел итоги форума в Давосе спящим эмодзи
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Adrees Latif / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал состоявшийся в Давосе Всемирный экономический форум (ВЭФ). В ответ на твит сооснователя компании NFTech Марио Навфаля, который перечислил ключевые события ВЭФ, Маск написал: «Это можно обобщить одним эмодзи: 😴».

18 января Маск устроил в соцсети опрос: пользователям предлагалось оценить словом «да» или «нет» утверждение «Всемирный экономический форум должен контролировать мир». По состоянию на 23 января 86% проголосовавших не согласились с такой идеей.

Форум в Давосе проходил с 16 по 20 января. Россия второй раз подряд не принимала в нем участие: в прошлом году форум проходил в мае, а организация заморозила отношения со страной в марте, после начала спецоперации на Украине.

Среди тем, которые обсуждались на мероприятии в этом году, были энергетический, продовольственный и экологический кризисы, борьба с высокой инфляцией, противодействие геополитическим рискам в мире, конфликт на Украине.

Теги
Илон Маск Давос Всемирный экономический форум
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