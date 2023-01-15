Bloomberg узнал об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Консул объяснил рост числа отказов россиянам во въезде в Мексику Политика, 00:27
«Барселона» победила «Реал» и в 14-й раз выиграла Суперкубок Испании Спорт, 00:01
«Явление в мире ММА». Сможет ли брат Хабиба затмить его Спорт, 00:00
Россия и Белоруссия проведут учения военно-космических сил Политика, 00:00
Стройку квартала для Верховного суда в Петербурге отложили до 2028 года Бизнес, 00:00
Президент Хорватии заявил о «прокси-войне» Запада с Россией на Украине Политика, 15 янв, 23:45
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА РБК и Edutoria, 15 янв, 23:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Bloomberg узнал об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ Экономика, 15 янв, 23:26
Зеленский заявил о гибели 30 человек после обрушения многоэтажки в Днепре Политика, 15 янв, 23:12
Эрдоган допустил ухудшение отношений Турции и Швеции из-за курдов Политика, 15 янв, 23:11
В США рассказали, по какой цене поставят газ «к порогу Европы» Политика, 15 янв, 22:48
Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной Политика, 15 янв, 22:44
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 15 янв, 22:37
В Белоруссии сообщили о прибытии в страну российских ВКС для учений Политика, 15 янв, 22:18
Экономика ,  
0 

Bloomberg узнал об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ

Bloomberg: российские и китайские бизнесмены отказались от посещения ВЭФ в Давосе
Экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января впервые после двухлетнего перерыва. По данным Bloomberg, из 116 миллиардеров, которые подали заявки на участие в форуме, нет ни одного из России и Китая
Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС
Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году не будет ни российских, ни китайских миллиардеров, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса», пишет Bloomberg.

«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль. Война на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит», — пишет агентство.

Кроме этого, на форум не приедет ни одного бизнесмена из КНР, «поскольку страна все еще не оправилась от всплеска случаев COVID-19 и падения фондового рынка», отмечает Bloomberg

По данным агентства, всего для участия в мероприятии зарегистрировалось 116 миллиардеров, большинство из которых презставляют США, ЕС, страны Персидского залива и Индию. «Состав списка приглашенных миллиардеров отражает глобальные потрясения», которые происходят в мире на фоне конфликтов, распространения болезней и растущей инфляции», — говорится в сообщении агентства.

Экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. В прошлом году ВЭФ проходил в мае, россиян там тоже не было. В 2020 году делегация из России стала третьей среди всех стран-участников по количеству миллиардеров в Давосе.

По оценке Forbes, с 2021 года статус миллиардера потеряли 35 россиян: в российском списке Forbes — 2022 их осталось только 88. Лидерами по снижению капитала стали владелец «Северстали» Алексей Мордашов (-$11,1 млрд), основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук (-$8,3 млрд) и основатель Тинькофф банка Олег Тиньков (-$5,9 млрд).

Читайте на РБК Pro
Секреты маскировки: как российские компании скрывают свое происхождение
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
Как кузнец из Иллинойса стал крупнейшим производителем сельхозтехники

Bloomberg оценивал потери российских миллиардеров с февраля по декабрь 2022 года в $93 млрд. Китайские бизнесмены, по данным агентства, также потеряли рекордные $64,6 млрд из-за растущей инфляции и антиковидных ограничений в стране.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВЭФ Давос Россия Китай санкции
Материалы по теме
В Давосе, где обсудят проблемы климата, стало на 40% меньше снега
Политика
Эксперты Давоса предупредили о «новых и до жути знакомых» угрозах миру
Политика
Шольц в Давосе выступит против «мировоззрения холодной войны»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter