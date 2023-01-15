Bloomberg узнал об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ

Экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января впервые после двухлетнего перерыва. По данным Bloomberg, из 116 миллиардеров, которые подали заявки на участие в форуме, нет ни одного из России и Китая

Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году не будет ни российских, ни китайских миллиардеров, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса», пишет Bloomberg.

«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль. Война на Украине и остракизм России со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит», — пишет агентство.

Кроме этого, на форум не приедет ни одного бизнесмена из КНР, «поскольку страна все еще не оправилась от всплеска случаев COVID-19 и падения фондового рынка», отмечает Bloomberg

По данным агентства, всего для участия в мероприятии зарегистрировалось 116 миллиардеров, большинство из которых презставляют США, ЕС, страны Персидского залива и Индию. «Состав списка приглашенных миллиардеров отражает глобальные потрясения», которые происходят в мире на фоне конфликтов, распространения болезней и растущей инфляции», — говорится в сообщении агентства.

Экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. В прошлом году ВЭФ проходил в мае, россиян там тоже не было. В 2020 году делегация из России стала третьей среди всех стран-участников по количеству миллиардеров в Давосе.

По оценке Forbes, с 2021 года статус миллиардера потеряли 35 россиян: в российском списке Forbes — 2022 их осталось только 88. Лидерами по снижению капитала стали владелец «Северстали» Алексей Мордашов (-$11,1 млрд), основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук (-$8,3 млрд) и основатель Тинькофф банка Олег Тиньков (-$5,9 млрд).

Bloomberg оценивал потери российских миллиардеров с февраля по декабрь 2022 года в $93 млрд. Китайские бизнесмены, по данным агентства, также потеряли рекордные $64,6 млрд из-за растущей инфляции и антиковидных ограничений в стране.