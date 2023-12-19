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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Белый дом назвал неподходящим сравнение жертв в Газе и на Украине

Кирби: США видят разницу между жертвами в конфликтах в Газе и на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

США считают, что разница между жертвами конфликта в секторе Газа и на Украине существует, у Израиля нет цели убивать мирных жителей, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Журналист спросил у него, какие доказательства о нарушениях Израилем международного права в ходе боевых действий в Газе США ищут. При том, что когда начался конфликт на Украине, Вашингтон был «довольно прямолинеен, обвиняя Россию в нарушениях международного права», отметил репортер.

«Израильтяне не делают убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Газе целью войны. Это не входит в их планы. Они не пытаются намеренно убивать мирных жителей», — ответил ему Кирби, подчеркнув, что такой подход выбрал ХАМАС.

Он также назвал «неподходящим сравнением» действия России на Украине и действия Израиля в секторе Газа.

«Сейчас происходит то, что людей убивают, людей ранят. Мы признаем это. Но это далеко от того, чтобы сказать, что это часть целей войны, <...> как это было для ХАМАС», — добавил Кирби.

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Всего с начала войны с палестинским движением ХАМАС погибли 1,3 тыс. израильтян. По данным Минздрава Палестины на 18 декабря, в секторе Газа погибли около 19 тыс. человек, более 52 тыс. человек получили ранения, передает палестинское агентство WAFA.

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5 ноября The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников писала, что США провели переговоры с властями Израиля, чтобы убедить их в более взвешенном подходе к боевым действиям в секторе Газа для сокращения числа жертв среди мирного населения.

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-майор Герци Халеви отклонил эти рекомендации США, сообщил телеканал 13-tv со ссылкой на двух осведомленных источников. Источники телеканала уточнили, что в ходе переговоров Халеви заявил, что, если бы Израиль «прислушался к генералам, которых послали США, в Газе было бы больше жертв».

Теги
Джон Кирби Белый дом США Израиль Украина сектор Газа
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