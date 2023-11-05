В ЦАХАЛ отклонили советы США по уменьшению числа жертв в Газе

О том, что США направили Израилю рекомендации с целью уменьшить количество жертв гражданского населения сектора Газа, ранее писала NYT. По данным 13-tv, начальник штаба ЦАХАЛ отклонил большинство из них

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Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-майор Герци Халеви отклонил рекомендации США по уменьшению жертв в секторе Газа, поскольку считает, что в таком случае жертв будет еще больше. Об этом со ссылкой на двух осведомленных источников сообщает 13-tv.

Ранее 5 ноября The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников писала, что США провели переговоры с властями Израиля, чтобы убедить их в более взвешенном подходе к боевым действиям в секторе Газа для сокращения числа жертв среди мирного населения.

Как отмечает 13-tv, в этих переговорах принимал участие глава Госдепа США Энтони Блинкен. Источники телеканала уточнили, что в ходе переговоров Халеви заявил главе американской дипломатии, что, если бы Израиль «прислушался к генералам, которых послали США, в Газе было бы больше жертв».

Также собеседники телеканала рассказали, что на встрече с высокопоставленными израильскими чиновниками Блинкен выразил решительную поддержку Тель-Авиву, однако указал, что общественное мнение по поводу бомбардировок Газы вызывает у США беспокойство. «Мы твердо поддерживаем Израиль, но то, что происходит в общественном мнении, вызывает беспокойство. В Газе падают здания, убивают детей. Это усложняет нам задачу. Если вы хотите провести долгую кампанию, необходимо ввести элементы широкой гуманитарной помощи», — приводит источник слова Блинкена.

Военный конфликт с группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа, продолжается с 7 октября. Тогда боевики палестинского движения вторглись в южные районы Израиля, захватили несколько военных баз, начали похищать заложников и уводить их в сектор Газа. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну, мобилизовал свыше 300 тыс. резервистов и начал массированные бомбардировки сектора.

Международные организации и ООН неоднократно заявляли о начавшемся в секторе Газа гуманитарном кризисе и призывали Тель-Авив остановить военные действия. Власти Израиля такую возможность исключали, настаивая на необходимости полного уничтожения ХАМАС.