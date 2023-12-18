В Москву вылетела последняя группа эвакуированных из сектора Газа россиян

Группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Каира в Москву, сообщает МЧС. Спецборт ведомства доставит 73 граждан России, в том числе 45 детей.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что это будет последняя группа эвакуированных, российская оперативная группа завершает работу в Египте. По его словам, за полтора месяца сотрудники эвакуировали из Газы 1124 человека, среди них 740 детей. Кроме того, Россия отправила 15 спецрейсов жителям сектора Газа, в эксклав доставили 350 т гуманитарных грузов.

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Предыдущая, одиннадцатая группа россиян и их родственников прибыла в Москву 10 декабря, тогда на родину вернулись 100 человек.

В конце ноября 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.