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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Москву вылетела очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян

МЧС: в Москву вылетела одиннадцатая группа эвакуированных из Газы россиян
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Очередная группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Египта в Москву, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«11-й борт ведомства вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей», — говорится в сообщении. В МЧС не уточнили, сколько человек находится на борту.

9 декабря ведомство написало, что из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом вышли около 100 россиян и их родных.

КПП «Рафах» — единственный пункт пропуска, который периодически открывают для эвакуации иностранцев и доставки гуманитарной помощи.

По данным МЧС, с начала миссии из сектора Газа было вывезено более тысячи человек. В Москву десятью рейсами доставили более 940 человек, в том числе свыше 420 детей.

Из сектора Газа эвакуировались еще около сотни россиян
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8 декабря десятая группа эвакуированных россиян, состоявшая из 68 человек, прибыла на самолете Ил-76 из Каира в аэропорт Домодедово.

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Теги
сектор Газа россияне эвакуация
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