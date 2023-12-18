Мишустин привел на выставку «Россия» премьеров стран СНГ. Видео

Кадры посещения Мишустиным с премьерами стран СНГ выставки «Россия» на ВДНХ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве вместе с коллегами из стран СНГ, сообщила пресс-служба правительства.

Мишустина сопровождали премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер Белоруссии Роман Головченко, его коллега из Казахстана Алихан Смаилов, председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, премьер Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель председателя правительства Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов.

В составе делегации также был исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Политики начали осмотр выставки с галереи «Достижения России», затем они ознакомились со стендами достижений Свердловской, Челябинской и Ленинградской областей. Также Мишустин и представители стран СНГ осмотрели стенды Кировской и Белгородской областей, Башкортостана, Москвы и Московской области, передает ТАСС.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября. Ее уже дважды посетил президент Владимир Путин.