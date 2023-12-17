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Путин осмотрел экспозиции регионов на форуме «Россия»

Путин второй раз посетил выставку «Россия» на ВДНХ
Владимир Путин (справа)
Владимир Путин (справа) (Фото: Сергей Фадеичев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин осмотрел экспозиции регионов на выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба Кремля. На площадке он выступил на съезде «Единой России».

Путин осмотрел выставочный павильон ВДНХ № 75, где открыта экспозиция «Регионы России», — там представлены достижения, история и достопримечательности всех 89 субъектов. Президент осмотрел стенды Приморского и Красноярского краев, Тюменской, Омской, Курской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, ДНР, Дагестана, Калмыкии и Севастополя.

Главу государства сопровождали его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Максим Орешкин, а также гендиректор выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова и администраторы стендов.

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Это второй визит Путина на выставку «Россия». В первый раз, 4 декабря, он осмотрел несколько павильонов, в том числе «Атом», который посвящен истории отечественной ядерной физики и атомного оружия. Президенту также показали макет советского бункера, откуда наблюдали за испытаниями первой отечественной атомной бомбы.

После визита Песков сообщил, что Путину понравилась выставка. Пресс-секретарь отметил, что усилия регионов для собственной презентации на выставке «стоят того», это подтверждает интерес зрителей.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

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