Открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Фоторепортаж
В Москве на ВДНХ открылась первая выставка-форум «Россия». Ее задача — показать достижения страны. Указ о ее организации в марте подписал Владимир Путин. Чем выставка «Россия» встретила посетителей — в фоторепортаже РБК
У входа разместилась инсталляция «Живая карта России», на ней будут демонстрироваться видео о регионах страны
Для выставки создали галерею «Достижения России». Это тоннель длиной 166 м с инсталляциями
Всего на выставке 131 экспозиция, представлены все регионы, также там участвуют министерства, компании и общественные организации
В программе выставки помимо самих экспозиций — экскурсии, мастер-классы, программа для детей и другие мероприятия
Стенд Сахалинской области
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Дагестан
Выставка продлится до 12 апреля
Выставка включает экскурсионные маршруты, ежедневно ожидается более 500 экскурсий
Стенд Минпромторга
Электромобиль «Атом»
Экспозиции регионов собраны в 75-м павильоне ВДНХ
Дни регионов продлятся на выставке до середины января, за это время также состоятся свадебные церемонии в национальных традициях народов России
Вместе с выставкой на ВДНХ открылся павильон «Атом»
Этот павильон посвящен истории ядерной эпохи