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Открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Фоторепортаж

На ВДНХ открылась выставка-форум «Россия»

В Москве на ВДНХ открылась первая выставка-форум «Россия». Ее задача — показать достижения страны. Указ о ее организации в марте подписал Владимир Путин. Чем выставка «Россия» встретила посетителей — в фоторепортаже РБК
У входа разместилась инсталляция &laquo;Живая карта России&raquo;, на ней будут демонстрироваться видео о регионах страны
Фото: Андрей Любимов / РБК

У входа разместилась инсталляция «Живая карта России», на ней будут демонстрироваться видео о регионах страны

Для выставки создали галерею &laquo;Достижения России&raquo;. Это тоннель длиной 166&nbsp;м с инсталляциями
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для выставки создали галерею «Достижения России». Это тоннель длиной 166 м с инсталляциями

Всего на выставке 131 экспозиция, представлены все регионы, также там участвуют министерства, компании и общественные организации
Фото: Андрей Любимов / РБК

Всего на выставке 131 экспозиция, представлены все регионы, также там участвуют министерства, компании и общественные организации

В программе выставки помимо самих экспозиций&nbsp;&mdash; экскурсии, мастер-классы, программа для детей и другие мероприятия
Фото: Андрей Любимов / РБК

В программе выставки помимо самих экспозиций — экскурсии, мастер-классы, программа для детей и другие мероприятия

Стенд Сахалинской области
Фото: Андрей Любимов / РБК

Стенд Сахалинской области

Республика Алтай
Фото: Андрей Любимов / РБК

Республика Алтай

Республика Тыва
Фото: Андрей Любимов / РБК

Республика Тыва

Республика Дагестан
Фото: Андрей Любимов / РБК

Республика Дагестан

Выставка продлится до 12 апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК

Выставка продлится до 12 апреля

Выставка включает экскурсионные маршруты, ежедневно ожидается более 500 экскурсий
Фото: Андрей Любимов / РБК

Выставка включает экскурсионные маршруты, ежедневно ожидается более 500 экскурсий

Стенд Минпромторга
Фото: Андрей Любимов / РБК

Стенд Минпромторга

Электромобиль &laquo;Атом&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Электромобиль «Атом»

Экспозиции регионов собраны в 75-м павильоне ВДНХ
Фото: Андрей Любимов / РБК

Экспозиции регионов собраны в 75-м павильоне ВДНХ

Дни регионов продлятся на выставке до середины января, за это&nbsp;время также состоятся свадебные церемонии в национальных традициях народов России
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дни регионов продлятся на выставке до середины января, за это время также состоятся свадебные церемонии в национальных традициях народов России

Вместе с выставкой на ВДНХ открылся павильон &laquo;Атом&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вместе с выставкой на ВДНХ открылся павильон «Атом»

Этот павильон посвящен истории ядерной эпохи
Фото: Андрей Любимов / РБК

Этот павильон посвящен истории ядерной эпохи

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
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Андрей Любимов Андрей Любимов
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