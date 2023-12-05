Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки «Россия» на ВДНХ

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

Президенту России Владимиру Путин понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ, которую он посетил накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. <...> То, что он успел посмотреть, это очень интересно, богатая экспозиция», — сказал Песков.

Он добавил, что усилия, которые регионы прилагают для своей презентации на выставке, «стоят того». «Это подтверждает интерес зрителей, который мы с вами наблюдаем», — подчеркнул Песков.

На выставке Путин осмотрел несколько выставочных павильонов, в том числе «Атом», который посвящен истории отечественной ядерной физики и атомного оружия. Президенту показали макет советского бункера, из которого наблюдали за испытаниями первой отечественной атомной бомбы.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ. Еще марте Путин поручил провести на ВДНХ выставку «в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру».