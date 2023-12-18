В Шереметьево приземлился Boeing 737, вернувшийся из-за проблем с датчиком шасси

В Шереметьево совершил аварийную посадку вылетевший в Ереван Boeing 737

Самолёт Boeing 737 (Фото: Bayne Stanley / Zuma / Global Look Press)

В московском аэропорту Шереметьево успешно приземлился Boeing 737, который следовал в Ереван, но вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации о технической неисправности на борту, сообщила РБК пресс-служба аэропорта.

«Самолет осуществил посадку благополучно в 10:53 мск», — говорится в сообщении.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что на борту вылетевшего в Ереван лайнера сработал датчик отказа управления передней стойки шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«В аэропорт Шереметьево возвращается Boeing 737, следовавший в Ереван», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

8 декабря летевший в Москву из Новосибирска Boeing-737 авиакомпании S7 экстренно вернулся в аэропорт из-за помпажа двигателя. На борту самолета находились 176 человек. Самолет отстранили от полетов, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности.

7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 спустя несколько минут после вылета из аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Самолет совершил успешную посадку, никто не пострадал.



