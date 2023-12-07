Двигатель грузового самолета загорелся перед вылетом из Улан-Удэ

В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ при взлете грузового самолета загорелся двигатель, сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Речь идет о самолете ТУ-204 компании «Авиастар-ТУ». «Самолет совершил посадку. Пострадавших нет», — написал Цыденов.

По данным телеграм-каналов Mash и SHOT, двигатель загорелся через несколько минут после взлета ТУ-204. После возгорания пилотам самолета удалось сбросить топливо и тем самым минимизировать риски при посадке. Самолет успешно приземлился.

Утром 1 декабря пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области сообщила, что самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Обратный задержали на несколько часов.

Авиакомпания опровергла это и сообщила, что посадка в аэропорту назначения прошла в штатном режиме. При этом в пресс-службе авиаперевозчика заявили, что во время полета «сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси».

Позже в тот же день самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности — срабатывания индикации системы охлаждения оборудования кабины пилотов. Посадка прошла штатно.