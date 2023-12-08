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Общество ,  
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Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

В Новосибирске экстренно сел самолет S7 из-за помпажа двигателей
Пассажирский лайнер экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска из-за помпажа в двигателях, на борту находились 176 человек. Накануне загорелся двигатель самолета, вылетевшего из Бурятии
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в ходе выполнения рейса Новосибирск — Москва из-за технической неисправности, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Борт отстранили от использования, пассажиров разместили в здании аэропорта. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Инцидент произошел из-за помпажа двигателя, начата доследственная проверка по статье уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК), уточнили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Помпаж — нарушение в работе двигателя самолета, при котором воздух в компрессоре срывается с прямого движения и начинает создавать завихрения между лопастями силового агрегата.

По данным телеграм-каналов Mash Siberia, Shot и Baza, самолет вылетел без задержки в назначенное время — 06:21 (2:21 мск), но при наборе высоты из обоих двигателей полетели искры. Экипаж запросил у диспетчера посадку в новосибирском аэропорту Толмачево и успешно посадил борт в 03:04 мск. Из-за технического осмотра вылет задержали минимум на восемь часов. На борту находились 176 человек.

По словам пассажиров, во время разгона борта они услышали взрывы и увидели пламя на турбинах, писал Mash Siberia. Как пишет канал, спустя несколько минут командир воздушного судна объявил о посадке — сотрудники аэропорта заметили огонь и сообщили пилотам. Пассажиры добавили, что при посадке у борта «сгорели тормоза».

Двигатель грузового самолета загорелся при вылете из Улан-Удэ
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По этой же причине 7 декабря загорелся двигатель грузового самолета Ту-204м в Бурятии, который следовал из Улан-Удэ в Чжанчжоу. У него, как и у борта S7, полетели искры из двигателей через несколько минут после взлета. Пилоты сбросили топливо и совершили успешную посадку в аэропорту Байкал, никто не пострадал.

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Теги
Мир Ландау, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
S7 самолет Новосибирск прокуратура возгорание двигателей Толмачево экстренная посадка

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