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В Шереметьево из-за отказа системы навигации аварийно сел Ил-76

Ил-76 с отказавшей навигационной системой успешно сел в Шереметьево
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Транспортный самолет Ил-76 благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. Самолет сел в 17:46.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что Ил-76, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, готовится к посадке из-за отказа навигационной системы.

Ил-76 — тяжелый транспортный самолет.

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Фото:Oleh Yatskiv / Shutterstock

В начале ноября самолет авиакомпании «Якутия» Boeing-737, летевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота.

На борту находились 128 человек: 123 пассажира и пять членов экипажа. Данных о пострадавших и повреждениях не было.

Теги
Ил-76 Шереметьево Москва аварийная посадка новости
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