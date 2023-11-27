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В Шереметьево из-за отказа системы навигации аварийно сел Ил-76
Ил-76 с отказавшей навигационной системой успешно сел в Шереметьево
Транспортный самолет Ил-76 благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. Самолет сел в 17:46.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что Ил-76, выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, готовится к посадке из-за отказа навигационной системы.
Ил-76 — тяжелый транспортный самолет.
В начале ноября самолет авиакомпании «Якутия» Boeing-737, летевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота.
На борту находились 128 человек: 123 пассажира и пять членов экипажа. Данных о пострадавших и повреждениях не было.