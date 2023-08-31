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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо сообщил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС

Сальдо: начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС
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Разрушение Каховской ГЭС

В Херсонской области начались проектные работы по восстановлению разрушенной Каховской гидроэлектростанции, сообщил «РИА Новости» врио главы региона Владимир Сальдо.

«Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств [на восстановление Каховской ГЭС], это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», — заявил он.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона, обрушилась 6 июня. В результате оказались затоплены населенные пункты на обоих берегах реки (правый контролирует Украина, а левый — Россия). Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест.

Сальдо подчеркивал, что в ближайшее время Каховскую ГЭС не восстановят. Стоимость ее восстановления губернатор оценивал в 200 млрд руб., а сроки — в полтора два года.

Необходимость восстановить Каховскую ГЭС признавал и вице-премьер Марат Хуснуллин. От станции зависят водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей, пояснял он. Однако, по словам Хуснуллина, есть и альтернативный вариант на случай, если ГЭС не восстановят. В чем заключается его суть, вице-премьер не уточнял.

Теги
Владимир Сальдо Каховская ГЭС восстановление Херсонская область
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