Сальдо заявил, что перед ВСУ стояло задание разрушить Каховскую ГЭС

Перед украинской армией поставили задачу — уничтожить Каховскую ГЭС как транспортный узел, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее (Каховскую ГЭС. — РБК) к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить», — сказал Сальдо. Он объяснил, что по конструкциям станции проходил автомобильный и железнодорожный пути, что мешало украинским властям.

По словам Сальдо, разрушение плотины — «величайшее преступление», которое нарушило экологическое равновесие. Он уточнил, что украинские солдаты «били в одну точку, пока эта точка достигла такого критического состояния, и последний удар был нанесен именно 6 июня».

Плотину Каховской ГЭС разрушили утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. Вода залила населенные пункты как на правом берегу, который находится под контролем Киева, так и на левом, подконтрольном Москве. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем.

И украинские, и российские официальные лица заявили, что Каховская ГЭС ремонту не подлежит. Сальдо пообещал, что ГЭС восстановят, «как только позволит военная обстановка». Опрошенные РБК экологи предупредили о негативных последствиях затопления территорий.