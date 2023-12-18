Минобороны сообщило об отражении 12 атак ВСУ на двух направлениях

Российские войска отразили семь атак ВСУ на купянском направлении, Киев потерял более 50 военнослужащих, БМП и две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, после провального наступления противник отошел в западном и юго-западном направлениях.

В то же время начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил ТАСС об отражении пяти атак ВСУ на южнодонецком направлении. «В ходе активной обороны, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии, армейской авиации отразили пять атак 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке», — сказал Гордеев. Он уточнил, что также ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены места дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара и Урожайного.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Владимир Путин много раз называл его провалом. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление не достигло целей, связав это с тем, что Украина, по его мнению, не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск.

14 декабря Путин заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение. «Практически по всей линии соприкосновения, скажем скромно, наши силы улучшают свое положение. Почти все находятся в активной стадии действий», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери, он назвал это глупым и безответственным со стороны политического руководства Украины.