 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В США не исключили ограничения числа беженцев в обмен на помощь Украине

Сенатор Манчин: США могут ограничить число беженцев с Украины в обмен на помощь
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией президента страны Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства в обмен на новую помощь Киеву, заявил CNN сенатор-демократ Джо Манчин.

В интервью телеканалу Манчин подтвердил, что стороны обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины и Афганистана. «Это так», — ответил он на вопрос ведущего.

Помимо этого, по словам сенатора, стороны также обсуждают ужесточение требований к просителям убежища, прибывающим на американскую территорию, и ускоренную процедуру депортации мигрантов. «Ты не сможешь просто приехать и сказать: «Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну», — отметил он.

Статус «временно защищенных лиц» был предоставлен украинцам в апреле 2022 года. Он позволяет получить разрешение на работу и временный вид на жительство в США. После начала спецоперации в страну прибыло свыше 100 тыс. украинских беженцев. В 2023 году президент Джо Байден сохранил национальный лимит приема беженцев на уровне 125 тыс. человек.

Глава МВФ оценила, сколько Украина «продержится» без западной помощи
Политика
Фото:Julia Nikhinson / Reuters

Ранее республиканцы заблокировали в сенате США рассмотрение запроса Белого дома о выделении пакета помощи для Украины, Израиля и на другие нужды — всего $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается Украине. Республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки, а также настаивают на выделении дополнительного финансирования на «защиту границ».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в начале декабря предупредил, что отсутствие помощи со стороны США создает опасность, что наступление ВСУ придется остановить и «будет большой риск проиграть эту войну». В США предупреждали, что без дополнительного финансирования денег для Украины хватит до конца года.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва начинала военную операцию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом». Несмотря на это, Россия все равно добьется своих целей в ходе операции, заверил он.

Теги
финансовая помощь США беженцы украинцы Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава МВФ оценила, сколько Украина «продержится» без западной помощи
Политика
Фицо заявил об использовании Западом Украины лишь для ослабления России
Политика
Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Неизвестный врезался в машину кортежа Байдена Политика, 04:52
В США не исключили ограничения числа беженцев в обмен на помощь Украине Политика, 04:32
В Раде заявили о подготовке трех линий укреплений для перехода к обороне Политика, 04:22
«Ъ» узнал о плане властей создать единый «культурный сервис» «ГОСБилет» Общество, 03:55
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 03:21
В Волгограде осудили военных, давших взятки чтобы не ехать на фронт Общество, 03:00
Россияне в Финляндии создадут ассоциацию для открытия КПП на границе Политика, 02:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Комитет Госдумы не поддержал запрет на аборты в частных клиниках Общество, 02:13
Лидер ТРСК попросил Путина установить прямые отношения с Северным Кипром Политика, 02:12
Кандидат «Альтернативы для Германии» впервые станет бургомистром Общество, 01:31
Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля США Политика, 01:08
В Дагестане в ДТП погиб девятилетний ребенок Общество, 00:57
Коалиция Вучича выбилась в лидеры на парламентских выборах Политика, 00:43
В Мексике 12 человек погибли после нападения на гостиницу Salvatierra Общество, 00:31