Сенатор Манчин: США могут ограничить число беженцев с Украины в обмен на помощь

В США не исключили ограничения числа беженцев в обмен на помощь Украине

Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией президента страны Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства в обмен на новую помощь Киеву, заявил CNN сенатор-демократ Джо Манчин.

В интервью телеканалу Манчин подтвердил, что стороны обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины и Афганистана. «Это так», — ответил он на вопрос ведущего.

Помимо этого, по словам сенатора, стороны также обсуждают ужесточение требований к просителям убежища, прибывающим на американскую территорию, и ускоренную процедуру депортации мигрантов. «Ты не сможешь просто приехать и сказать: «Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну», — отметил он.

Статус «временно защищенных лиц» был предоставлен украинцам в апреле 2022 года. Он позволяет получить разрешение на работу и временный вид на жительство в США. После начала спецоперации в страну прибыло свыше 100 тыс. украинских беженцев. В 2023 году президент Джо Байден сохранил национальный лимит приема беженцев на уровне 125 тыс. человек.

Ранее республиканцы заблокировали в сенате США рассмотрение запроса Белого дома о выделении пакета помощи для Украины, Израиля и на другие нужды — всего $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается Украине. Республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки, а также настаивают на выделении дополнительного финансирования на «защиту границ».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в начале декабря предупредил, что отсутствие помощи со стороны США создает опасность, что наступление ВСУ придется остановить и «будет большой риск проиграть эту войну». В США предупреждали, что без дополнительного финансирования денег для Украины хватит до конца года.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва начинала военную операцию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом». Несмотря на это, Россия все равно добьется своих целей в ходе операции, заверил он.