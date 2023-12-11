Сирия обвинила Израиль в ракетной атаке окрестностей Дамаска

Сирийские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных со стороны Голанских высот по окрестностям Дамаска, сообщило Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Ответственность за удар ведомство возложило на Израиль.

Атака, по информации ведомства, была совершена в ночь на 11 декабря около 23:05 по местному времени (совпадает с мск). Целью ударов были «некоторые точки в окрестностях Дамаска».

Средства ПВО сбили некоторые ракеты, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что сирийская сторона понесла «материальные потери», но не уточнили, какие.

После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты. Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий ХАМАС.

В начале декабря SANA и телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники в военных ведомства также писали об атаке Израилем окрестностей Дамаска. Средства ПВО тогда сбили большую часть ракет, однако сирийская сторона также понесла «материальные потери», передавало SANA.