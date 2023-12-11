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Политика ,  
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Сирия обвинила Израиль в ракетной атаке окрестностей Дамаска

Минобороны Сирии: средства ПВО сбили израильские ракеты в окрестностях Дамаска

Сирийские средства ПВО сбили несколько ракет, выпущенных со стороны Голанских высот по окрестностям Дамаска, сообщило Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Ответственность за удар ведомство возложило на Израиль.

Атака, по информации ведомства, была совершена в ночь на 11 декабря около 23:05 по местному времени (совпадает с мск). Целью ударов были «некоторые точки в окрестностях Дамаска».

Средства ПВО сбили некоторые ракеты, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что сирийская сторона понесла «материальные потери», но не уточнили, какие.

В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск
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После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты. Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий ХАМАС.

В начале декабря SANA и телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники в военных ведомства также писали об атаке Израилем окрестностей Дамаска. Средства ПВО тогда сбили большую часть ракет, однако сирийская сторона также понесла «материальные потери», передавало SANA.

Теги
Сирия Израиль Дамаск ракетный удар
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