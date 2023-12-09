Армия Израиля обнаружила вход в туннель ХАМАС в школьном кабинете

ЦАХАЛ: военные нашли вход в туннель ХАМАС в школьном кабинете в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила вход в подземный туннель палестинской группировки ХАМАС в кабинете одной из школ в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных.

«Вход в туннель, ведущий к мечети района Шуджайя, располагался внутри учебного кабинета одной из городских школ», — говорится в публикации в Х (ранее Twitter). В ЦАХАЛ подчеркнули, что боевики группировки превратили безопасные для детей места в «убежища для террористов».

ХАМАС использовал обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часть туннелей построена из железобетона, оборудована сетями связи и линией электропередачи, они достаточно высоки, чтобы позволить встать в полный рост человеку средних параметров. В ХАМАС заявили, что общая протяженность туннелей равняется 500 км.

По данным ЦАХАЛ на 3 декабря, с начала наземной операции в Газе военные обнаружили свыше 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС, около 500 из них разрушили. Пресс-служба отметила, что большинство туннелей расположены в жилых районах, часто они находятся вблизи или внутри гражданских объектов — детских садов, школ, игровых площадок, мечетей.

The Wall Street Journal со ссылкой на американский чиновников сообщила, что Израиль обдумывает возможность затопить сети подземных туннелей ХАМАС и приблизительно в середине ноября установил большие насосы для перекачки воды примерно в 1,5 км к северу от лагеря беженцев Аль-Шати.

Россия увидела военное преступление в планах затопить туннели в Газе, поскольку там могут находиться мирные жители. Кроме того, закачка морской воды приведет к неминуемому загрязнению грунтовых вод анклава.