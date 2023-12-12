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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WSJ узнала о начале затопления Израилем туннелей ХАМАС

WSJ: Израиль начал затопление туннелей ХАМАС морской водой
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильский военные начали закачивать морскую воду в сеть туннелей исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа, что является частью усилий по уничтожению подземной инфраструктуры группировки, сообщили американские чиновники The Wall Street Journal.

Процесс находится на ранней стадии, пишет газета. Представитель Минобороны Израиля отказался от комментарием, заявив, что действия Тель-Авива в отношении туннелей носят конфиденциальный характер, передает Ynet.

Некоторые чиновники администрации президента США Джо Байдена заявили, что этот процесс может помочь уничтожить туннели, где, по мнению Израиля, террористическая группировка прячет заложников, боевиков и боеприпасы. Другие официальные лица выразили опасения, что морская вода поставит под угрозу снабжение Газы пресной водой, сообщает Jerusalem Post также со ссылкой на статью.

По словам собеседников WSJ, процесс затопления начался после того как армия обороны Израиля добавила два насоса к пяти установленным с целью затопления еще в прошлом месяце к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. Отмечается, что каждый насос способен закачивать тысячи кубометров морской воды в туннели.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль ХАМАС
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