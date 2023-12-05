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Политика ,  
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WSJ узнала о планах Израиля затопить туннели ХАМАС в секторе Газа

WSJ: Израиль обдумывает возможность затопления туннелей ХАМАС
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль обдумывает возможность затопления сети подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным газеты, приблизительно в середине ноября израильская армия установила большие насосы для перекачки забортной воды примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Каждый из по меньшей мере пяти насосов может забирать воду из Средиземного моря и перекачивать тысячи кубометров воды в час в туннели ХАМАС, затопляя их. В начале прошлого месяца Израиль уведомил США о такой возможности. По слова собеседников, израильская сторона не приняла окончательного решения, но и не исключает такой план.

Издание отмечает, что в США восприняли это неоднозначно. Некоторые обеспокоены тем, что затопление туннелей поставит под угрозу водоснабжение сектора Газа.

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