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Политика ,  
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Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ

Президент Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

На выставке главе государства проводят большую экскурсию. На кадрах, опубликованных Зарубиным, видно, как президент идет по длинному коридору, на стенах которого появляются цифровые изображения достижений России. Журналист подписал видео как «путь для Путина».

О планах Путина посетить форум-выставку «Россия» говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тогда он подчеркнул, что это произойдет не в день открытия (4 ноября), а в другой день.

Как устроена выставка «Россия» на ВДНХ. Схема
Общество

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ.

Еще в марте Путин поручил провести на ВДНХ выставку «в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру».

После этого был создан организационный комитет, который возглавил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

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Владимир Путин ВДНХ Выставка «Россия»
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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