Прокуратура: в Москве задержали ударившего знакомого ножом в метро рецидивиста

В Москве задержали мужчину, который ранил знакомого ножом в метро

Фото: moscowproc / Telegram

В Москве задержали мужчину, ударившего знакомого ножом в вагоне московского метро в ходе ссоры, сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, трое знакомых поссорились и начали драться в вагоне. В ходе конфликта один мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента.

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30-летнего пострадавшего увезли в больницу, его здоровью причинен тяжкий вред. 41-летнего нападавшего задержали. В прокуратуре отметили, что он ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

В начале марта пассажир московского метро толкнул подростка на рельсы перед движущимся поездом на станции «Киевская». Подросток остался жив, мужчину задержали. На допросе он сказал, что сам не понимает, зачем это сделал.