Мужчина толкнул подростка под поезд в метро Москвы

Мужчина 1961 года рождения толкнул под движущийся поезд 15-летнего мальчика на станции Кольцевой линии метро «Киевская». Подросток остался жив, его жизни ничего не угрожает. Мужчину задержали

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Мужчина толкнул 15-летнего подростка под движущийся поезд на станции «Киевская» в метро Москвы, сообщает городская прокуратура в телеграм-канале.

«Мужчина 1961 года рождения толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. 15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Прокуратура Московского метрополитена устанавливает обстоятельства случившегося.

Столичный Дептранс сообщил, что движение поездов на Кольцевой линии, которое до этого приостановили, осуществляется в соответствии с графиком.

2 марта движение по часовой стрелке на Кольцевой линии московского метро приостанавливали из-за человека, который оказался на путях. По этой же причине в тот день не было движения поездов между «Беговой» и «Спартаком» на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена и на северном участке Калужско-Рижской линии между станциями «Медведково» и «Ботанический сад».