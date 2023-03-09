Толкнувший подростка под поезд мужчина заявил об отсутствии мотива

МВД Москвы: толкнувший подростка под поезд в метро мужчина сознался во время допроса

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Мужчина, который толкнул 15-летнего подростка под движущийся поезд на станции метро «Киевская» в столичного метро, заявил, что сам не понимает, зачем это сделал. Видео с его допросом опубликовала пресс-службе МВД.

«Мальчика толкнул на рельсы. Я не могу объяснить цель, сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было», — сказал он на допросе. Мужчина также сознался, что толкнул мальчика осознанно и понимал, что подросток может погибнуть.

Инцидент произошел 9 марта. Подросток остался жив, в прокуратуре Москвы сообщали, что его здоровью ничего не угрожает. Мужчину сразу же задержали на станции. Прокуратура Московского метрополитена устанавливает обстоятельства случившегося.