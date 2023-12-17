Волгоградский губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на регион

Губернатор: жертв и разрушений после атаки БПЛА в Волгоградской области нет

Российские силы отразили атаку БПЛА в Волгоградской области, никто не пострадал, разрушений также нет, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет», — цитирует Бочарова администрация региона в своем телеграм-канале.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий. Последний раз власти Волгоградской области сообщали о перехвате беспилотников над регионом 24 ноября. Тогда, по словам Бочарова, были перехвачены и нейтрализованы три дрона, пострадавших и разрушений не было.