В Домодедово и Шереметьево отменили и задержали почти 30 рейсов

За ночь и утро в Москве задержали более 30 рейсов

В московских аэропортах за ночь и утро 9 декабря задержали и отменили более 30 рейсов, следует из данных сервиса онлайн-табло «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту Внуково задержали восемь рейсов, в частности, в Тбилиси, Сочи, Саратов и Астану. Дольше всего задержка у рейса DP 467 из Москвы в Саратов авиакомпании «Победа» — самолет должен был вылететь в 7:20, а теперь — в 12:15.

В Домодедово задержали больше — 16 рейсов, еще два отменили. Отменены вылеты в Сочи, оба рейса выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Еще один рейс в этот город задержали чуть больше чем на час.

Еще десять рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево. В частности, вылетят позже самолеты в Нижнекамск, Алматы и Хургаду.

С начала декабря в Москве регулярно задерживают или отменяют рейсы. В ночь на 4 декабря московские аэропорты задержали вылет более 50 самолетов из-за обильного снегопада. В начале зимы высота снежного покрова в столице достигла «небывалых величин», 3 декабря за сутки выпало около 25–30% месячной нормы осадков.

9 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столицу придет потепление с метелями. По его словам, с 11 декабря температура, которая по-прежнему остается ниже нормы, начнет повышаться, и днем будет от минус 3 до минус 9 градусов.