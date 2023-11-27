В Ростовской области сбили беспилотник

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В Каменском районе Ростовской области около 9:30 мск сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу», — написал он в своем телеграм-канале.

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

В последний раз атака произошла 21 ноября, тогда силы ПВО сбили беспилотник в Каменском районе. До этого, 2 ноября, силы ПВО сработали по двум воздушным целям, сообщал Голубев. 29 октября, после того, как был сбит дрон — обломки повредили кровли шести домов и один автомобиль.