 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили дрон в небе над Ростовской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Ростовской области, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны. Дрон самолетного типа сбили около 12:00 мск.

Глава региона Василий Голубев уточнил, что системы ПВО сработали в Каменском районе. «Последствия на земле уточняются», — добавил он.

Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по цели за пределами региона
Политика
Фото:РИА Новости

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

В последний раз атака произошла 2 ноября, тогда силы ПВО сработали по двум воздушным целям. Ранее, 29 октября, средства ПВО сбили беспилотник — обломки дрона повредили кровли шести домов и один автомобиль.

Теги
Ростовская область Минобороны беспилотники Василий Голубев
Материалы по теме
В Орловской области обезвредили украинский беспилотник
Политика
В Брянской области сбили беспилотник
Политика
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 20 ноя, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 20 ноя, 16:50
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:15
В Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 13:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:09
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 13:03
Эксперты предсказали антирекорд по вводу ТЦ в Москве в 2023 году Недвижимость, 13:01
Путин в поздравлении налоговиков призвал их «не сбавлять взятые темпы» Общество, 13:00
Экс-губернатора Кузбасса похоронят на Центральном кладбище в Кемерово Общество, 12:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что будем есть: как изменится питание к 2050 году Тренды, 12:53
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 12:52
Ожидание за доплату: как изменить практику овербукинга на авиарейсах Тренды, 12:49
Как изменился финтех и какие возможности открываются для компаний РБК Отрасли, 12:47
Альфа-банк начал выдавать кредитные карты при открытии бизнес-счета РБК Отрасли, 12:46
Ешь, пей, люби вино: почему стоит обратить внимание на винные шкафы ASKO РБК Стиль, 12:43
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 12:42