В Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили дрон в небе над Ростовской областью

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Ростовской области, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны. Дрон самолетного типа сбили около 12:00 мск.

Глава региона Василий Голубев уточнил, что системы ПВО сработали в Каменском районе. «Последствия на земле уточняются», — добавил он.

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

В последний раз атака произошла 2 ноября, тогда силы ПВО сработали по двум воздушным целям. Ранее, 29 октября, средства ПВО сбили беспилотник — обломки дрона повредили кровли шести домов и один автомобиль.