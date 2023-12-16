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Политика ,  
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Суд продлил задержание «водочного короля» Сабадаша по просьбе защиты

«Водочному королю» Сабадашу продлили задержание на три дня по просьбе защиты

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания экс-сенатору и владельцу ликеро-водочного завода «Ливиз» Александру Сабадашу, сообщает пресс-служба петербургских судов в телеграм-канале.

Срок продлен судом по ходатайству стороны защиты для предоставления документов, которые адвокаты хотят приобщить к материалам дела в заверенном виде, сказано в сообщении.

Сабадашу вменяют три эпизода хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Дело против него возбуждено по ч. 4 ст.159 («Мошенничество»), по которой грозит до десяти лет лишения свободы.

«Водочного короля» Сабадаша задержали сразу после освобождения в суде
Общество

Экс-сенатора задержали 15 декабря сразу после освобождения в зале суда. Его обвиняли в хищении вместе с соучастниками почти миллиарда рублей из средств вкладчиков банка «Таврический», это было третье уголовное дело о мошенничестве против него. Суд признал Сабадаша и двух его соучастников виновными, назначил им по семь с половиной лет колонии и освободил от наказания: с учетом пребывания срока в колонии и изоляторе срок полностью отбыт. За Сабадашем признали право на реабилитацию. Приговор еще не вступил в силу.

Следствие ходатайствует об аресте Сабадаша, сам он вину не признает, следует из сообщения суда. В материалах нового дела сказано, что Сабадаш вместе с банкирами банка «Таврический» (признаны вместе с ним виновными предыдущему делу) Сергем Сомовым и Дмитрием Гаркушей летом 2014 года получил через ООО «Космос» 359 млн руб. из «Таврического». Гаркушу арестовали до 14 февраля 2024-го. Защита просила о домашнем аресте, указывая, что срок давности по делу истечет в июле того же года. Адвокаты настаивают, что средства израсходовали на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Космос».

Сомова также арестовали до 14 февраля.

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Сабадаш в 2003–2005 годах был сенатором от администрации Ненецкого автономного округа, затем до 2006-го заседал в Совете Федерации от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

Он получил в СМИ прозвища «водочный король» или «водочный магнат». Основным его бизнесом было производство водки. Главные активы — заводы «Ливиз» в Санкт-Петербурге и компания «Выборгская целлюлоза». Сабадаша связывали с несколькими громкими скандалами, в СМИ его нередко называли рейдером. Впервые его задержали в 2014 году, годом позднее его приговорили к шести годам заключения.

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Александр Сабадаш задержание Санкт-Петербург мошенничество хищения

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прямо на сайте РБК
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