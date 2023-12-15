«Водочного короля» Сабадаша задержали сразу после освобождения в суде

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве на один миллиард рублей и освободили в зале суда из-за полного отбытия срока в колонии и СИЗО, но снова задержали, суть новых претензий следователи не раскрывают

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Бывший сенатор и владелец ликеро-водочного завода «Ливиз» Александр Сабадаш был освобожден в зале суда, а затем снова задержан, передают из Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга корреспонденты «Фонтанки» и 47News.

Его обвиняли в хищении вместе с соучастниками почти миллиарда рублей из средств вкладчиков банка «Таврический», это было третье уголовное дело по делу о мошенничестве против него. Суд признал Сабадаша и двух его соучастников виновными, назначил им по семь с половиной лет колонии и освободил от наказания: с учетом пребывания срока в колонии и изоляторе срок полностью отбыт. За Сабадашем признали право на реабилитацию.

Сабадаш в 2003–2005 годах был сенатором от администрации Ненецкого автономного округа, затем до 2006-го заседал в Совете Федерации от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Он получил в СМИ прозвища «водочный король» или «водочный магнат». Основным его бизнесом было производство водки. Главные активы — заводы «Ливиз» в Санкт-Петербурге и компания «Выборгская целлюлоза». Сабадаша связывали с несколькими громкими скандалами, в СМИ его нередко называли рейдером. Впервые его задержали в 2014 году, годом позднее его приговорили к шести годам заключения.

После оглашения приговора (он еще не вступил в силу, осужденным оформили подписки о невыезде) Сабадаша отвели без адвокатов в подсобное помещение. Когда через 20–30 минут его привели в наручниках подписывать документы об освобождении по оглашенному приговору, выяснилось, что он снова задержан.

Сабадаш рассказал, что задержаны также банкиры «Таврического», признанные вместе с ним виновными по этому делу, — Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. По его словам, задержание провели сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. «Все те же на арене», — добавил он.

Петербургские издания приписывали Сабадашу финансирование протестных акций в 2005–2006 годах. По их версии, при его участии были тогда организованы протестные демонстрации против монетизации льгот, продолжавшиеся в Петербурге почти два месяца. Сам бизнесмен никогда не опровергал эти утверждения.