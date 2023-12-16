Гладков: на поселок Красное сбросили взрывчатку с дрона, один человек пострадал

Один человек пострадал при атаке дрона на белгородский поселок

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На поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области с беспилотника сбросили взрывное устройство, в результате пострадал один человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира газели. У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в центральную районную больницу», — написал губернатор. Пострадавшему, по его словам, оказывают помощь медики.

Кроме того, осколки взрывного устройства повредили газель и экскаватор. Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в результате погибли 12 коров. Осколками снарядов на ферме повредило крышу и сенохранилище, сообщил глава региона.

Поселок Красное Шебекинского городского округа расположен в 15 км к юго-востоку от административного центра города Шебекино. Расстояние от населенного пункта до границы с Харьковской областью Украины — 800 м.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов на их территорию. Так, 16 декабря дважды с начала дня атаке подверглась Курская область. Ночью глава региона Роман Старовойт сообщил, что беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, в последнем была повреждена линия электропередачи. В селе Крупец Дмитриевского района ущерб получили крыши и окна домов, а также стоящие рядом с ними заборы. Также в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева была повреждена компрессорная станция.

Ближе к полудню Старовойт написал об обстреле поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе области. Повреждения, по его словам, получил один легковой автомобиль, пострадавших не было.