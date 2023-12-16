 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Старовойт сообщил о второй за день атаке на Курскую область

Старовойт: поселок Краснооктябрьский подвергся обстрелу со стороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — написал Старовойт.

Минобороны после массовой атаки Крыма сообщило о еще шести сбитых дронах
Политика

Это уже вторая атака на регион за сутки. Утром 16 декабря украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По словам губернатора, в Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.

В Дмитриевском районе зафиксировали три прилета в селе Крупец, там у восьми домов были повреждены заборы, окна и крыши. При ударе в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева пострадала компрессорная станция, добавил Старовойт.

Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт обстрел Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил об атаке украинских дронов
Политика
Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву беспилотников
Политика
Минобороны заявило об отражении атаки девяти дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Старовойт заявил о сдаче украинских пограничников в плен Политика, 13:16
Джефф Монсон заявил, что перестал быть гражданином США Спорт, 13:15
Умер эмир Кувейта Политика, 13:10
Близ египетского курорта сбили летящий объект Политика, 12:51
В Газе от удара Израиля по школе погиб оператор Al Jazeera Политика, 12:50
Старовойт сообщил о второй за день атаке на Курскую область Политика, 12:38
Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России Спорт, 12:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Украшение новогоднего стола в 2024 году: идеи, фото, правила сервировки Недвижимость, 12:28
Какое ядерное оружие есть у Китая и почему он его активно модернизирует Политика, 12:22
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Макаров Спорт, 12:12
Роналду не вошел в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги Спорт, 11:44
В Днепропетровской области загорелся склад после взрывов Политика, 11:40
Кто обогнал Турцию: топ-5 стран у россиян для покупки жилья в 2023 году Недвижимость, 11:35
«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Турции Спорт, 11:19