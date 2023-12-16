Старовойт сообщил о второй за день атаке на Курскую область

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Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — написал Старовойт.

Это уже вторая атака на регион за сутки. Утром 16 декабря украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По словам губернатора, в Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.

В Дмитриевском районе зафиксировали три прилета в селе Крупец, там у восьми домов были повреждены заборы, окна и крыши. При ударе в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева пострадала компрессорная станция, добавил Старовойт.