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В двух регионах России восстановили электроснабжение после отключения

В Псковской и Смоленской областях восстановили электроснабжение после отключения

В Псковской и Смоленской областях восстановили электроснабжение, которое накануне отключили из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго в телеграм-канале.

«В Псковской и Смоленской областях энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям. По оперативным данным, электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, восстановлено», — говорится в сообщении.

По данным ведомства на 6:00 мск без света остаются потребители:

  • в Ростовской области — 89 тыс. человек;
  • в ДНР — 233 тыс. человек;
  • в ЛНР — 253 тыс. человек.

Также свет включили жителям Белгородской области, там тоже завершились работы по устранению аварийных повреждений на линиях электропередач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. День назад из-за непогоды нарушения электроснабжения были зафиксированы в 73 населенных пунктах региона, что затронуло более 10 тыс. жителей.

Как выглядит накрывший Россию циклон «Ваня» из космоса. Фото
Общество
Фото:«Роскосмос»

Накануне, 15 декабря, с отключением электричества столкнулись 679 тыс. человек, из них в Псковской области были 1,2 тыс. человек, в Смоленской области — 1,8 тыс.

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14–15 декабря на российские регионы обрушился циклон «Ваня», который спровоцировал аномальные снегопады. Большое количество снега выпало на юго-западе Центральной России и на западе Черноземья. Так, к утру 15 декабря в Курской области выпало 81% от месячной нормы, в Орловской — 53%, в Белгородской — 57%.

В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в ближнем Подмосковье — до 33% от климатической нормы декабря, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как объяснили синоптики, циклон «Ваня» — это «активный вихрь, который зародился в Северной Атлантике еще в конце минувшей недели, пронесся по Британским островам, а затем сместился на юг и захватил в свою циркуляцию теплый средиземноморский воздух». Он движется с запада на восток с довольно большой скоростью, поэтому «не успел растратить свои запасы влаги».

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Минэнерго отключение электричества Псковская область Смоленская область непогода снегопад

Пространство выбора

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